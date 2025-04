Inter-news.it - Inzaghi come Mourinho? Paganini: «Inter, col Triplete nuovi scenari!»

Con l’ancora in ballo su tutti i fronti, continua ad aleggiare nell’aria il famoso “”. Il giornalista Paolopronostica per Simoneun finale simile a quello di José.UNA PELLE NUOVA – Paolo, ospite di TMW Radio, pensa al finale di stagione dell’ma anche a quello del suo allenatore: «Il futuro di? Bisogna capire che farà l’. Se vince ilpuò dire che ha fatto il suo dovere e può andare via. Così si aprirebberoper i nerazzurri. Oaktree poi vuol cambiare filosofia, valorizzando giocatori giovani. Sarà un’che dovrà cambiare pelle sul mercato. È vero che stanno parlando del rinnovo di contratto, ma se centrerà ilo vincere la Champions League, magari potrebbe fare altri ragionamenti».