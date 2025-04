Dazi una notte al telefono con i clienti | In poche ore persi 400 ordini Non resta che la cassa integrazione

notte passata al telefono, tra preoccupazione e incredulità. Massimiliano Martelli, titolare della IMA Freni, ha vissuto ore drammatiche dopo l’annuncio dell’applicazione dei Dazi americani sui prodotti europei. “Gli Stati Uniti pesano per il 35% sulla nostra attività – racconta – In poche ore, abbiamo visto annullare oltre 400 ordini per un totale di decine di migliaia di euro. Un colpo durissimo”. Martelli guida un’azienda storica, specializzata nella produzione di freni e frizioni industriali, con venti dipendenti diretti e indiretti e una presenza consolidata in oltre 400 settori, dalla carta alla siderurgia. Ma oggi, il futuro della sua impresa è più incerto che mai. “Abbiamo ricevuto disdette immediate e altre aziende con cui collaboriamo stanno bloccando la produzione. Lanazione.it - Dazi, una notte al telefono con i clienti: “In poche ore persi 400 ordini. Non resta che la cassa integrazione” Leggi su Lanazione.it Firenze, 4 aprile 2025 – Unapassata al, tra preoccupazione e incredulità. Massimiliano Martelli, titolare della IMA Freni, ha vissuto ore drammatiche dopo l’annuncio dell’applicazione deiamericani sui prodotti europei. “Gli Stati Uniti pesano per il 35% sulla nostra attività – racconta – Inore, abbiamo visto annullare oltre 400per un totale di decine di migliaia di euro. Un colpo durissimo”. Martelli guida un’azienda storica, specializzata nella produzione di freni e frizioni industriali, con venti dipendenti diretti e indiretti e una presenza consolidata in oltre 400 settori, dalla carta alla siderurgia. Ma oggi, il futuro della sua impresa è più incerto che mai. “Abbiamo ricevuto disdette immediate e altre aziende con cui collaboriamo stanno bloccando la produzione.

