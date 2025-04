Lanazione.it - Si inaugura “Ri-vesto”, il centro che dona seconda vita agli abiti

Gallicano (Lucca), 4 aprile 2025 – A distanza di circa un anno dal via libera della giunta comunale guidata dal sindaco David Saisi all’approvazione del progetto che prevedeva la nascita di un nuovodel riuso a Gallicano, incentrato prevalentemente nel dare unausati, domani sarà il giorno dell’attesa apertura al pubblico dell’ambito no profit denominato Ri-. Lo schema di convenzione, nato allora fra il comune di Gallicano e la gea srl, la società che si occupa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in Garfagnana, è stato sviluppato partendo da un primo finanziamento di 25mila euro, pari a circa il 50% dell’importo complessivo preventivato per la realizzazione del progetto. La realizzazione è finalizzata a garantire il riutilizzo di materiali provenienti da tutti i comuni della Garfagnana serviti da Gea, un grande numero di capi destinati a divenire un rifiuto qualificato.