Ilrestodelcarlino.it - La scure del protezionismo: “È presto per giudicare”. “No, impatto durissimo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 4 aprile 2025 - “Il giorno della liberazione. Il giorno in cui l’America ricomincerà a essere benestante”. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione dei dazi, che entreranno in vigore ufficialmente il 9 aprile. Abbiamo chiesto ai cittadini bolognesi se ritengono che questa decisione avrà unsull’economia a livello nazionale, regionale e locale e quale strategia reputano più adeguata. Le opinioni sono varie: c’è chi è preoccupato, chi pensa che si debbano imporre contro dazi, chi propone strategie alternative. Molti, però, non sono ancora ben informati sul tema. “Sono contraria ai dazi perché molte esportazioni italiane dipendono dagli Usa. Ho vissuto lì tempo fa e credo che negli ultimi dieci anni siano cambiati radicalmente.