Ha davvero senso riaprire le miniere in Europa?

Piaccia o non piaccia, negli ultimi anni l’ha fatto della transizione ecologica il proprio orizzonte strategico, investendo politicamente ed economicamente in un futuro a emissioni zero. E, nonostante le crescenti difficoltà politiche ed economiche, il Green Deal rimane una parte importante della strategia europea anche in questa seconda reincarnazione della Commissione Von Der Leyen. Ma dietro questa corsa alla decarbonizzazione si cela un problema strutturale che Bruxelles ha a lungo ignorato e che ora prova a risolvere mettendoci una pezza: per costruire un futuro sostenibile servono enormi quantità di materie prime critiche che l’non possiede e non controlla. Litio e cobalto per le batterie, terre rare per magneti e sistemi di difesa, gallio per i pannelli solari, germanio per l’elettronica, grafite per gli anodi delle batterie, rame per la trasmissione elettrica e manganese per rinforzare le leghe d’acciaio.