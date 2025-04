Linkiesta.it - C’è futuro per i giovani ristoratori

Leggi su Linkiesta.it

Una nuova data da ricordare per l’associazione nata in Francia nel 1974 per riunire i migliorichef europei. Il 31 marzo si è tenuto a Imola, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, il trentaduesimo congresso nazionale italiano ed è stata l’occasione per raccontare le novità previste per il, oltre che per dare una calorosa accoglienza ai nuovi membri.Sono state cinque le casacche consegnate aiammessi, numero che conferma un trend positivo (stesse nuove entrate anche nell’anno precedente), a maggior ragione alla luce di un andamento in calo nella quantità di attività ristorative aperte e di una recente disaffezione da parte deinei confronti del lavoro nel mondo ristorativo. Tra l’altro condizione necessaria per l’ammissione, oltre all’età inferiore ai 42 anni, è essere ristoratore, non solo chef, dunque si tratta di professionisti che scelgono di continuare ad alti livelli una tradizione famigliare oppure che hanno inaugurato una propria attività, si può dire con coraggio e impegno.