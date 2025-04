Ilrestodelcarlino.it - Sbalzi di temperatura e rischi: “Il corpo non riesce ad abituarsi e soffre il sistema cardiorespiratorio”

Ascoli, 4 aprile 2025 – Tanti quelli che anche nel Piceno sono alle prese con febbre, raffreddore e altri malanni dovuti, con ogni probabilità, anche al ‘clima pazzo’ tradi, forti piogge e momenti di sole. A confermarlo è la dottoressa Silvia Ribiscini, dirigente medico del servizio di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Ast ascolana. Dottoressa, queste variazioni improvvise di temperature sono pericolose? “E’ evidente il fatto che stiamo vivendo una stagione anomala. In montagna, ad esempio, sta ancora nevicando nonostante siamo ad aprile. Con glidirepentini, ilnon fa in tempo ado a prepararsi. Pertanto, ne può risentire il, così come quello nervoso. In questo periodo, dunque, è normale avere la tosse o accusare raffreddore, raucedine e mal di gola.