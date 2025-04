Lanazione.it - Nautica a gonfie vele. Volano fatturato e utili. Il lapideo ‘scricchiola’. Cala la domanda estera

Il 2023 era stato un anno piuttosto positivo per l’economia apuana, e in generale dell’area nord della Toscana. Ora i dati di dettaglio delle filiere più importanti, e trainanti, dimostrano che laè quella più vivace nel panorama locale, sia per la produzione industriale sia per la commercializzazione e patrimonializzazione delle imprese. Emerge dall’analisi, basata sui bilanci depositati e compresenti nel 2022 e 2023, condotta dall’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) e dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Nel 2023, il valore della produzione di quattro importanti filiere industriali delle province di Pisa, Massa-Carrara e Lucca – carta, cantieristica,e cuoio – ha raggiunto gli 11,7 miliardi di euro. Un dato che include le attività produttive dirette e quelle collegate, come commercializzazione, produzione di macchinari specializzati e settore estrattivo.