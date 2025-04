Lanazione.it - Acque termali e medicina al centro dell’appuntamento con il Master di UniPi

Leggi su Lanazione.it

Terzo appuntamento itinerante per ildi II° livello intermale e idrologia medica dell’Università di Pisa, diretto da Marco Romanelli, professore ordinario di Dermatologia nell’ateneo toscano e direttore dell’Uoc di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Pisana. Saranno ledelle Terme di Montecatini e ledelle Terme di Monsummano aldegli approfondimenti di questo modulo delitinerante, e in particolar modo l’attualità terapeutica del loro utilizzo, relativo soprattutto a patologie croniche sempre più diffuse e sempre meno attese dalla sanità pubblica. Aprirà ilil dottor Antonio Galassi, ex direttore sanitario delle Terme di Montecatini, con una relazione proprio sulle attualità terapeutiche dell’Acqua termale, mentre nel pomeriggio di oggi sarà il dottor Renato del Monaco, medico specialista in idrologia medica, già direttore sanitario di Fiuggi e da anni collaboratore delle più importanti realtàitaliane, ad affrontare gli aspetti principali della cura idropinica.