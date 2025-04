Troppi vandalismi e violenze Il circolo chiude il bar di sera

circolo chiude la somministrazione bar dalle 21 perché, nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a dominare comportamenti di alcuni, per noi inaccettabili. Non riusciamo a tenere lontani soggetti non graditi a cui è stata rifiutata l’adesione a socio o a cui la tessera di socio è stata revocata. Ci sentiamo sconfitti in questa battaglia". Il bar del Progresso di Montelupo Fiorentino chiude i battenti in orario serale per una questione di sicurezza. Atti vandalici, intimidazioni, disturbo e disagio arrecato ai danni di chi lavora e di chi frequenta. L’Arci Il Progresso – negli stessi locali ha sede anche il circolo del Pd – aveva organizzato già ad ottobre un’assemblea straordinaria tra i soci per discutere dei problemi di ordine pubblico (che portarono in quel caso alla chiusura del bar alle 20 e non più a mezzanotte). Lanazione.it - "Troppi vandalismi e violenze". Il circolo chiude il bar di sera Leggi su Lanazione.it A distanza di sei mesi, la stessa decisione sofferta. Una scelta obbligata ma anche una provocazione. "Abbiamo deciso che illa somministrazione bar dalle 21 perché, nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a dominare comportamenti di alcuni, per noi inaccettabili. Non riusciamo a tenere lontani soggetti non graditi a cui è stata rifiutata l’adesione a socio o a cui la tesdi socio è stata revocata. Ci sentiamo sconfitti in questa battaglia". Il bar del Progresso di Montelupo Fiorentinoi battenti in orariole per una questione di sicurezza. Atti vandalici, intimidazioni, disturbo e disagio arrecato ai danni di chi lavora e di chi frequenta. L’Arci Il Progresso – negli stessi locali ha sede anche ildel Pd – aveva organizzato già ad ottobre un’assemblea straordinaria tra i soci per discutere dei problemi di ordine pubblico (che portarono in quel caso alla chiusura del bar alle 20 e non più a mezzanotte).

