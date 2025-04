Linkiesta.it - A Pasqua la dolcezza può fare bene

Leggi su Linkiesta.it

Festa della vita e della natura che torna a fiorire, festa della resurrezione per i cristiani, festa del mondo che ogni anno rinasce. Laè festa dai significati profondi, per chi è credente e per chi non lo è, ma spesso perdiamo di vista il senso a cui rimandano le cose concrete che allietano questa giornata: raramente quando apriamo un uovo di cioccolata ci soffermiamo a pensare che è segno di perfezione, e che è simbolo della novità di una nascita. E quando affettiamo una soffice, dolce colomba glassata il pensiero quasi mai corre al messaggero di pace che annuncia il ritirarsi delle acque nel biblico diluvio, a riconciliare Dio con gli uomini. Ma c’è un modo per dare un senso più autentico allagastronomica: scegliere per la nostra tavola o per un regalo i prodotti “solidali”, perun gesto buono.