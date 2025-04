Lanazione.it - Cai Fivizzano: Fabrizio Nucchi confermato presidente, nuove iniziative per il 2024

Leggi su Lanazione.it

Il Cai diha il suo nuovo direttivo. Dopoi notevoli risultati del, era giunto il momento di rimettere mano alla direzione del Club, come da regolamento. Si conferma, alla guida,, mentre si rinnova la carica di vice con Camillo Biglioli. I consiglieri, invece, hanno subìto qualche variazione. Sono: Andrea Pellini, Nicola Di Gennaro, Gianni Furia, Luca Landucci, Luciana Della Tommasina e Mitia Santini. Nell’anno appena finiti i soci sono saliti a 227, ben 30 in più del 2023, un record per una piccola sezione. Inoltre, più di 400 persone hanno partecipato alle escursioni sociali, divise fra attività escursionistica, alpinistica, ferrata, e uscite in ambiente innevato, sia per neofiti che per esperti. Proprio perché il Club Alpino si propone di far crescere ogni socio, attraverso una solida formazione, per indirizzarlo a una fruizione consapevole e sicura della montagna, la sezione con i suoi accompagnatori svolge regolarmente attività didattica.