Microsoft compie 50 anni La profezia di Bill Gates | Un pc su ogni scrivania

Roma, 4 aprile 2025 – I due compagni di banco che vollero cambiare il mondo con un clic lo decisero poco alla volta tra un compito di matematica e una lezione di storia. Studiavano con l’attenzione rivolta altrove. Certo, sui libri se la cavavano bene entrambi ma sognavano nuovi orizzonti, altri mondi fuori dalla scuola, pensavano in grande senza immaginare che un giorno sarebbero diventati i giganti della Silicon Valley. La storia die Paul Allen, il ragazzo con gli occhialini da secchione e l’amico barbuto, ha rivoluzionato davvero la società quando cinquant’fa , esattamente il 4 aprile 1975 ad Albuquerque fondarono, oggi uno dei colossi mondiali produttore di software, ai primi posti per innovazione, fatturato e capitalizzazione azionaria, che sviluppa, produce, vende o concede in licenza, computer, programmi, elettronica di consumo e servizi.