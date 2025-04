L’incubo dei dazi Usa sull’export | In arrivo problemi ma non subito

dazi che gli Stati Uniti hanno messo l’altra sera nero su bianco, con l’annuncio fatto dal presidente Donald Trump riguardo una tassazione del 20% sui prodotti in arrivo dall’Europa. Parole accolte con reazioni contrastanti nel panorama economico locale, fra chi esprime forte preoccupazione sugli scenari futuri e chi invece ha una posizione più attendista e aspetta, invece, ulteriori passi sia da Trump che dall’Unione Europea. E’ il caso del segretario generale della Camera di Commercio Marco Casarino. "Non serve farsi prendere dall’emozione del momento – dice – così come non c’è da aspettarsi un contraccolpo economico nell’immediato. Lanazione.it - L’incubo dei dazi Usa sull’export: "In arrivo problemi, ma non subito" Leggi su Lanazione.it Il primo campanello d’allarme è suonato circa un mese fa alla luce del netto calo di esportazioni verso gli Stati Uniti fra gennaio a settembre 2024, rispetto all’analogo periodo del 2023. Un ’segno meno’ registrato quando ancora si facevano solo accenni aiche gli Stati Uniti hanno messo l’altra sera nero su bianco, con l’annuncio fatto dal presidente Donald Trump riguardo una tassazione del 20% sui prodotti indall’Europa. Parole accolte con reazioni contrastanti nel panorama economico locale, fra chi esprime forte preoccupazione sugli scenari futuri e chi invece ha una posizione più attendista e aspetta, invece, ulteriori passi sia da Trump che dall’Unione Europea. E’ il caso del segretario generale della Camera di Commercio Marco Casarino. "Non serve farsi prendere dall’emozione del momento – dice – così come non c’è da aspettarsi un contraccolpo economico nell’immediato.

