Sicurezza sul lavoro in Lombardia 7 aziende su 10 sono irregolari E in un anno 184 casi di caporalato

irregolarità pari al 67,5%, la Lombardia si conferma tra le aree con maggiore esposizione a violazioni della normativa del lavoro e della prevenzione. sono stati rilevati nell’arco di un anno 1.589 lavoratori in nero, 184 casi di caporalato,1.933 interposizioni illecite di manodopera, 6.681 violazioni in materia di salute e Sicurezza, in gran parte nei settori ad alto rischio come l’edilizia. Un quadro allarmante che emerge dai dati sui controlli effettuati nel 2024 diffusi dall’Ispettorato del lavoro. In 67 cantieri ispezionati su 100, in sostanza, sono state registrate irregolarità di varia natura. “Questi numeri – sottolinea la segretaria Uil Lombardia Eloisa Dacquino – ci consegnano un contesto di illegalità diffusa in cui operano quotidianamente migliaia di persone, e ci dicono che siamo ben lontani da un sistema del lavoro giusto e sicuro, confermando sul fronte della Sicurezza quanto sia urgente rafforzare il sistema regionale di prevenzione”. Ilgiorno.it - Sicurezza sul lavoro in Lombardia, 7 aziende su 10 sono irregolari. E in un anno 184 casi di caporalato Leggi su Ilgiorno.it MILANO – Con 13.133 ispezioni e un tasso dità pari al 67,5%, lasi conferma tra le aree con maggiore esposizione a violazioni della normativa dele della prevenzione.stati rilevati nell’arco di un1.589 lavoratori in nero, 184di,1.933 interposizioni illecite di manodopera, 6.681 violazioni in materia di salute e, in gran parte nei settori ad alto rischio come l’edilizia. Un quadro allarmante che emerge dai dati sui controlli effettuati nel 2024 diffusi dall’Ispettorato del. In 67 cantieri ispezionati su 100, in sostanza,state registratetà di varia natura. “Questi numeri – sottolinea la segretaria UilEloisa Dacquino – ci consegnano un contesto di illegalità diffusa in cui operano quotidianamente migliaia di persone, e ci dicono che siamo ben lontani da un sistema delgiusto e sicuro, confermando sul fronte dellaquanto sia urgente rafforzare il sistema regionale di prevenzione”.

