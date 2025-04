Ilgiorno.it - Ragazza di 22 anni accoltellata alla testa, il mistero nei video: nessuno è uscito dal palazzo dopo il raid

CINISELLO BALSAMO – Le telecamere che riprendono l’ingresso del condominio di via Libertà non hanno censito né l’entrata né l’uscita di estranei in un orario compatibile con il. Immagini che sembrano mettere in dubbio le dichiarazioni iniziali della ventiduenne originaria dello Sri Lanka trovata con un coltello conficcato nellamartedì pomeriggio: agli investigatori, la, da pochi mesi in Italia, ha parlato di uno sconosciuto, descrivendo una dinamica parsa poco credibile sin dall’inizio. Riascoltata in un secondo momento, avrebbe cambiato versione: pare abbia fatto riferimento a un fantomatico incidente domestico, anche se pure questa ricostruzione convince ancora meno chi sta indagando per tentato omicidio. Chi l’ha aggredita? L’ipotesi che si sta facendo strada porta a una persona che la giovane asiatica conosce.