"Città del castagno". Un piano quinquennale per rilanciare il prodotto

L’associazione nazionaledel(www.cittadel.it), che ha sede a Castelnuovo presso l’Unione Comuni Garfagnana, in via V. Emanuele, 9 (tel. 0583/ 644911), ha rinnovato i suoi organi, attraverso l’assemblea dei soci, rappresentati dai Comuni, Unioni di Comuni montani e associazioni di castanicoltori. Il nuovo presidente è Lorenzo Fazzi di Cinigiano, un Comune dell’Amiata grossetana e subentra a Ivo Poli di Cascio di Molazzana che ha guidato con notevole impegno l’associazione per oltre 10 anni. Ivo Poli, comunque, rimane in Consiglio come vicepresidente e delegato dell’Unione Comuni della Garfagnana, dove ha sede appuntodel. La sua presenza in sede, che resta in Garfagnana, sarà fondamentale per dare continuità anche alla gestione amministrativa. Il programmache presentato dal nuovo consiglio direttivo prende spunto dagli indirizzi delnazionale e verrà realizzato dando maggior peso ai rapporti con le associazioni agricole e ambientali, ai rapporti con Uncem e Anci e con i rappresentanti politici per dare un impulso forte al recupero e alla valorizzazione dei castagneti, come risorsa strategica per lo sviluppo delle aree interne.