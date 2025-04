Multe e auto rimosse | protestano gli operatori dei servizi domiciliari a Firenze

auto aziendali rimosse e una pioggia di Multe denunciata dagli operatori dei servizi domiciliari del Comune attraverso la Fp Cgil e il suo coordinatore toscano, Simone Baldacci. Ad accendere il caso sono stati i numeri registrati a carico dei lavoratori dei servizi domiciliari dell’Asl Toscana Centro nell’ultima settimana: circa tre Multe per ciascuna infrazione cioè per aver lasciato temporaneamente l’auto in aree di sosta a pagamento per svolgere l’attività di assistenza domiciliare in zone della città "dove – spiegano – trovare parcheggio con ’strisce bianche’ risulta praticamente impossibile". La richiesta del sindacato: non una critica alle Multe (sacrosante in caso di infrazione), ma una soluzione per riuscire a parcheggiare e servire i pazienti e cittadini bisognosi di assistenza. Con due richieste: una all’Asl e una a Palazzo Vecchio. Lanazione.it - Multe e auto rimosse: protestano gli operatori dei servizi domiciliari a Firenze Leggi su Lanazione.it aziendalie una pioggia didenunciata daglideidel Comune attraverso la Fp Cgil e il suo coordinatore toscano, Simone Baldacci. Ad accendere il caso sono stati i numeri registrati a carico dei lavoratori deidell’Asl Toscana Centro nell’ultima settimana: circa treper ciascuna infrazione cioè per aver lasciato temporaneamente l’in aree di sosta a pagamento per svolgere l’attività di assistenza domiciliare in zone della città "dove – spiegano – trovare parcheggio con ’strisce bianche’ risulta praticamente impossibile". La richiesta del sindacato: non una critica alle(sacrosante in caso di infrazione), ma una soluzione per riuscire a parcheggiare e servire i pazienti e cittadini bisognosi di assistenza. Con due richieste: una all’Asl e una a Palazzo Vecchio.

