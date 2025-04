Lanazione.it - Discoteca chiusa per 2 settimane, furibonda lite nel parcheggio: un ragazzo viene accoltellato

Carrara, 4 aprile 2015 – Quindici giorni di chiusura e un giovane finito in ospedale per ferite da taglio. È quanto ha disposto il questore Santi Allegra a seguito di unaavvenuta all’esterno di una notadella periferia. Non è la prima volta che i ragazzini se le danno di santa ragione fuori del locale, ma stavolta le cose sono andate oltre e il questore ha messo un freno. Il provvedimento di chiusura terminerà il 17 aprile e si inserisce nell’attività che la polizia esercita per prevenire e contrastare comportamenti e condotte scorrette che si verificano nei fine settimana in occasione della movida in tutta la provincia. Nei giorni scorsi all’esterno dellasi sono verificati nuovamente episodi violenti, e come sempre qualcuno ha alzato il telefono e avvisato le forze dell’ordine.