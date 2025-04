Passeggiata etnobotanica ad Aulla | scoperta della flora locale con Massimo Luciani

etnobotanica, in un percorso che si snoda dal centro di Aulla, fino alla Fortezza della Brunella. Appuntamento rivolto a persone di tutte le età che amano l'osservazione della flora locale e fissato per domenica. L'uscita è promossa dal circolo arci Agogo e con la collaborazione della Pro Loco di Albiano Magra, Comune di Aulla, Fotoamatori di Tresana e vedrà Massimo Luciani, autore del libro 'Diari di etnobotanica', esperto e curatore della rubrica etnobotanica seguita da trentamila followers, nei panni di guida lungo il tragitto. Da piazza Roma, salendo per viale Rimembranza, la Passeggiata proseguirà fino alla Fortezza della Brunella, coniugando bio- diversità e scoperta del paesaggio. 'A Spasso con l'etnobotanico' è anche un'occasione piacevole per stare assieme, tessere relazioni, alla scoperta di strade meno battute, spesso ricche di risorse ambientali ed elementi storici di pregio.

