Quotidiano.net - Gozzi (Federacciai): “Serve un patto con gli Usa. Il vero nemico è la Cina”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 aprile 2025 – “??????Noi oggi avremmo bisogno di avviare un serio dialogo, come sistema industriale, con i rappresentanti dell’industria americana per vedere come si può lavorare insieme contro il, che è la. Questo è il punto e su questo servirebbe un’iniziativa dell’Italia, anche a nome dell’Europa, perché, in caso contrario, come effetto distorsivo dei dazi, le manifatture occidentali rischiano di essere spazzate via dalle sovrapproduzioni cinesi”. Nel giorno in cui il mondo fa i conti con le tariffe di Donald Trump, Antonio, presidente die uomo di punta di Confindustria, prova a guardare oltre l’immediato e a lanciare una proposta che supera anche le iniziative dei governi. Il presidente diAntonionel corso del convegno di Forza Italia, Un futuro di Libertà, Paestum (Salerno) 30 Settembre 20203.