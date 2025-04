Guida TV Sky Cinema e NOW | Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco 5 e 6 Venerdi 4 Aprile 2025

Venerdi 4 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, 88 minuti è un thriller mozzafiato con Al Pacino e Alicia Witt, diretto da Jon Avnet. Un rinomato psichiatra forense riceve una misteriosa telefonata che gli annuncia di avere solo 88 minuti di vita. Inizia così una corsa contro il tempo per scoprire chi lo vuole morto e fermarlo prima che sia troppo tardi. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco prosegue con gli episodi 5 e 6. Bea, Mahdi e Ludo affrontano il proprio passato e cercano aiuto da una vecchia conoscenza, mentre Snake prova a rifarsi una vita lontano da tutto, ma un incontro inaspettato rimette tutto in discussione. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco 5 e 6, Venerdi 4 Aprile 2025 Leggi su Digital-news.it sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21.15, 88 minuti è un thriller mozzafiato con Al Pacino e Alicia Witt, diretto da Jon Avnet. Un rinomato psichiatra forense riceve una misteriosa telefonata che gli annuncia di avere solo 88 minuti di vita. Inizia così una corsa contro il tempo per scoprire chi lo vuole morto e fermarlo prima che sia troppo tardi. Su SkyDue HD alle 21.15,of- Ledelprosegue con gli episodi 5 e 6. Bea, Mahdi e Ludo affrontano il proprio passato e cercano aiuto da una vecchia conoscenza, mentre Snake prova a rifarsi una vita lontano da tutto, ma un incontro inaspettato rimette tutto in discussione.

