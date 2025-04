Primaria di San Filippo Terminati i lavori

Una scuola senza barriere, più sicura e confortevole. Ieri mattina c'è stato il taglio del nastro per i lavori di ristrutturazione della Primaria di San Filippo, un pezzo di storia di Città di Castello. Con un investimento complessivo di oltre un milione di euro, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e cofinanziato dal Comune per 250mila euro è stato restituito alla comunità "un edificio più sicuro e a misura di tutti, grazie ai lavori di adeguamento sismico, all'efficientamento dal punto di vista energetico, all'intervento di coibentazione delle aule, all'illuminazione a led e al nuovo impianto di riscaldamento. Inoltre sono stati creati spazi scolastici allineati ai più moderni standard educativi". Così hanno illustrato i lavori alla Primaria di San Filippo il sindaco Luca Secondi e gli assessori Riccardo Carletti, Giuseppe Bernicchi e Letizia Guerri intervenuti nel corso dell'inaugurazione.

