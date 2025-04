Ilrestodelcarlino.it - Cambia l’Iban di una ditta per incassare i pagamenti

Macerata, 4 aprile 2025 – Ha tentato di farsi pagare per una prestazione mai eseguita, ma il saldo lo ha avuto dai carabinieri di Apiro, che hanno denunciato alla procura un 48enne originario della Campania per accesso abusivo a un sistema informatico e tentata truffa on-line. Il fatto è iniziato quando l’uomo, residente nel Milanese e già gravato da precedenti di polizia per lo stesso reato, è riuscito a introdursi nel sistema informatico di un imprenditore apirano di 47 anni. Avuto l’accesso all’account di posta elettronica della, ha sostituitoaziendale con quello proprio, quindi ha tentato di farsi accreditare l’importo di 12mila euro che il titolare dell’azienda avrebbe dovuto ricevere come pagamento per alcuni lavori edili effettuati. Ma l’istituto di credito dell’imprenditore di Apiro ha rilevato l’anomalia, quando ha inserito un codice Iban diverso dal solito.