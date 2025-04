Lanazione.it - Vittoria, la regina dei pedali: "L’oro? Gioia indescrivibile"

Guazzini è una promettente ciclista italiana che ha già raggiunto traguardi significativi nel ciclismo mondiale, sia su strada che su pista. Durante un’intervista con i bambini della classe 5ªD della scuola primaria “Lorenzo il Magnifico”,ha condiviso la sua storia e le sue esperienze. Quando è iniziata la passione per il ciclismo? "La mia passione per il ciclismo è iniziata a sei anni, quasi per caso, quando un amico di famiglia mi ha dato una piccola bici da corsa. Inizialmente, era solo un gioco, ma con il tempo è diventata una vera e propria carriera. I miei genitori hanno avuto un ruolo fondamentale nel mio percorso, supportandomi con sacrifici e accompagnandomi agli allenamenti, anche se ciò significava lunghe ore di viaggio". A che età hai partecipato alla tua prima gara professionistica? "Ho partecipato alla mia prima gara professionistica a 19 anni, dopo aver completato la categoria Juniores.