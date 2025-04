Morte di Andrea Prospero | indagini su rete di smercio di farmaci contraffatti

Morte di Andrea Prospero, 19enne studente di Lanciano, possa esserci una consolidata rete di smercio di farmaci e relative ricette mediche contraffatte. Gli accertamenti tecnici sul telefono del ragazzo, morto il 24 gennaio in diretta chat e rinvenuto il 29, hanno evidenziato uno scambio di messaggi con diversi utenti, tra cui il 18enne di Afragola che gli avrebbe procurato l’ossicodone, uno da cui avrebbe acquistato le benzodiazepine e un terzo che si sarebbe adoperato per inviare al giovane una ricetta contraffatta per l’acquisto sempre di ansiolitici. La ricetta è risultata essere firmata da una dottoressa abruzzese in pensione che ai microfoni di "Chi l’ha visto?" aveva spiegato di non aver mai conosciuto Prospero, né di aver prescritto quei farmaci. Lanazione.it - Morte di Andrea Prospero: indagini su rete di smercio di farmaci contraffatti Leggi su Lanazione.it Ci sarebbero ulteriori conferme al sospetto che all’ombra delladi, 19enne studente di Lanciano, possa esserci una consolidatadidie relative ricette mediche contraffatte. Gli accertamenti tecnici sul telefono del ragazzo, morto il 24 gennaio in diretta chat e rinvenuto il 29, hanno evidenziato uno scambio di messaggi con diversi utenti, tra cui il 18enne di Afragola che gli avrebbe procurato l’ossicodone, uno da cui avrebbe acquistato le benzodiazepine e un terzo che si sarebbe adoperato per inviare al giovane una ricetta contraffatta per l’acquisto sempre di ansiolitici. La ricetta è risultata essere firmata da una dottoressa abruzzese in pensione che ai microfoni di "Chi l’ha visto?" aveva spiegato di non aver mai conosciuto, né di aver prescritto quei

