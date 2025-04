Borsa di Tokyo chiude la settimana in ribasso | Nikkei scende dell' 133%

Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, seguendo il crollo del mercato azionario Usa in reazione all'introduzione dei dazi sul commercio dell'amministrazione Trump e i timori di ritorsioni a livello globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno una flessione dell'1,33% a quota 34.274,95, con una perdita di 460 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna ad assumere lo status di bene rifugio e si assesta ai massimi in sei mesi sul dollaro, a 146,30, complicando ulteriormente il quadro sulla sostenibilità dell'export per il Made in Japan, mentre tratta sull'euro a 161,50.

