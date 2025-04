Ilrestodelcarlino.it - “Porto il pugilato nelle scuole, basta con i soliti pregiudizi”

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 4 aprile 2025 – Al rinnovo del Comitato nazionale esecutivo Tecnici della Federazione Pugilistica Italiana, lusinghiera affermazione dell’elpidiense Ivan Traini, il più votato a livello nazionale, eletto nel più importante organismo sportivo della Fpi coronando un’attività che porta avanti da oltre 10 anni, soprattutto con progetti per le, marchigiane prima, di tutta Italia poi. “Ho iniziato ricoprendo ruoli a livello regionale. Sono un formatore per la metodologia dell’allenamento ma anche della parte relativa algiovanile e femminile” spiega Traini, laureato in scienze motorie, insegna al liceo sportivo dell’Urbani diSant’Elpidio. L’attività di formatore l’ha avviataMarche, ma poi? “Sono stato nominato coordinatore per i progetti scolastici, nell’ambito della Fpi Marche, rinominato nel quadriennio olimpico 2025/2028.