Cibo e scienza i rischi della postmodernità

La questione evidentemente non può più essere derubricata a questione di una parte, tanto più minoritariapopolazione. Abbiamo in generale un problema con lache consiste essenzialmente di un metodo. Un metodo che non ci piace.Non ci piace perché per definizione, per essere scientifico, non ammette definitività. Ogni conoscenza scientifica è approssimazione, la migliore secondo lo stato dell’arte, ma sempre approssimazione. D’altro canto, dalla fine del diciottesimo secolo non usiamo più l’espressione “leggi di natura” per individuare le nuove scoperte di fenomeni fisici e chimici: preferiamo teoria, principio, postulato. Espressioni nelle quali la fallibilità e un pizzico di umanità traspaiono sempre, mentre legge, con il suo rimando mosaico, richiama ciò che è fissato dal Creatore, immutabile per definizione.