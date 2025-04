Ilgiorno.it - Fan club e chat col sedicente Can Yaman: “Vuoi recitare nel mio prossimo film?”. E poi la truffa

MILANO – Richieste di denaro per partecipare a corsi di recitazione, la promessa di un futuro nel mondo del cinema, di avere “una parte nel mio”. Anna, che indichiamo con un nome di fantasia per tutelarne la privacy, è stata ingannata da un falso Can, l’attore e modello turco che ha sfondato sulla scena internazionale. Come spesso accade, anche in questo caso la vittima è stata agganciata su uno dei tanti fannon ufficiali diffusissimi sui social, che alimentano il traffico e moltiplicai e interazioni pubblicando a ritmo serrato foto e video dell’affascinante attore. Iltore ha scritto alla donna un messaggio privato, spacciandosi per il manager di Cane ventilando una strada per entrare in contatto con la stella del cinema e poter conversare con lui.