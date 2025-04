Lanazione.it - Rapina in un’abitazione. Arrestato un 19enne, minorenni denunciati . Donna immobilizzata

Leggi su Lanazione.it

di Laura Valdesi SIENA Unin casa nel pieno delle scorse feste natalizie. Unaderubata e che durante quell’inaspettata intrusione riportava perfino delle lesioni. E’ accaduto a Torrita di Siena, il giorno di Santo Stefano. E i presunti autori, ora individuati dai carabinieri della compagnia di Montepulciano coordinati dalla procura, sono tutti giovanissimi. Uno, 19 anni, di Sinalunga, è statomentre per dueè scattata la denuncia a piede libero. A svelare il grave fatto accaduto in Valdichiana, che finora non era salito alla ribalta della cronaca venendo tenuto nel massimo riserbo, la nota del procuratore Andrea Boni sullaa Torrita e sulla serie di furti accaduti a Sovicille l’estate scorsa (vedi articolo a destra) visto l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti considerata la gravità e l’allarme che entrambi hanno creato nella popolazione.