Vetture in sosta depredate di fanali e navigatori fermati a Firenze i cannibali delle auto

Firenze. E nel furgoncino al seguito, adibito a magazzino mobile, i poliziotti del capoluogo hanno poi trovato decine di fanali e navigatori, per un valore di oltre 50mila euro, staccati. Livornotoday.it - Vetture in sosta depredate di fanali e navigatori, fermati a Firenze i "cannibali delle auto" Leggi su Livornotoday.it Li hanno pedinati e sorpresi mentre depredavano due Jeep Renegade in un parcheggio di via Faentina a. E nel furgoncino al seguito, adibito a magazzino mobile, i poliziotti del capoluogo hanno poi trovato decine di, per un valore di oltre 50mila euro, staccati.

