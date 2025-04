Programmazione Italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l'intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno.In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 4 Aprile 2021Mattina07:39 - A-teamIl Generale Stockwell ordina al gruppo dell'A-Team di impadronirsi di un sofisticato apparecchio progettato dai russi ed usato per un fiorente commercio di armiVISIONE ADATTA A TUTTI08:34 - Chicago FireDurante un intervento nella casa di un boss del cartello della droga, spariscono dei soldi Cordova deve dimostrare che non e' stato lui a rubarliQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO09:30 - Chicago FireOtis e Kidd si contendono il posto di conducente del camion e Casey propone loro di fare una gara Bria e' disperata perche' si sente inadeguata per un balloQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO10:27 - Chicago FireCasey e Severide riescono ad inserire il nome di Boden nella lista dei candidati al ruolo di Commissario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ma a sua insaputaVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO11:25 - Chicago P.

