Torture dentro il carcere di Ranza condanne confermate per gli agenti

agenti del carcere di Ranza a San Gimignano sono stati condannati ieri dalla Corte di appello di Firenze, a vario titolo, per i reati di concorso in Torture e lesioni. Per il comportamento definito dalla procura e nella sentenza di primo grado “inumano e degradante” nei confronti di un detenuto tunisino di 31 anni, l’11 ottobre 2018, mentre veniva trasferito di cella. Momenti fissati da un video di 4 minuti e 32 secondi delle telecamere di sorveglianza all’interno del reparto di isolamento. I giudici senesi avevano parlato di “spedizione punitiva” nei confronti del carcerato in cella per furti e droga. Si sarebbero mossi “a falange” indossando i guanti, i 15 delle penitenziaria. Il tunisino credeva di andare a fare la doccia, era successo tutt’altro. Si configurava “l’autonomo delitto di tortura commesso da pubblici ufficiali”, per questo la sentenza di primo grado era stata definita storica. Lanazione.it - Torture dentro il carcere di Ranza, condanne confermate per gli agenti Leggi su Lanazione.it Siena, 4 aprile 2025 – Quindicideldia San Gimignano sono stati condannati ieri dalla Corte di appello di Firenze, a vario titolo, per i reati di concorso ine lesioni. Per il comportamento definito dalla procura e nella sentenza di primo grado “inumano e degradante” nei confronti di un detenuto tunisino di 31 anni, l’11 ottobre 2018, mentre veniva trasferito di cella. Momenti fissati da un video di 4 minuti e 32 secondi delle telecamere di sorveglianza all’interno del reparto di isolamento. I giudici senesi avevano parlato di “spedizione punitiva” nei confronti del carcerato in cella per furti e droga. Si sarebbero mossi “a falange” indossando i guanti, i 15 delle penitenziaria. Il tunisino credeva di andare a fare la doccia, era successo tutt’altro. Si configurava “l’autonomo delitto di tortura commesso da pubblici ufficiali”, per questo la sentenza di primo grado era stata definita storica.

