Lanazione.it - Ai domiciliari ma va a rubare. Sovicille, preso ladro pendolare

Leggi su Lanazione.it

Ilin trasferta è stato ’pizzicato’ dai carabinieri. Gli conveniva, in fondo, lasciare la casa dove era agli arrestiper andare a lavorare. Ossia a commettere furti nelle case del comune diseminando allarme sociale fra i residenti. Certo c’è voluto tempo per capire chi aveva messo a segno, in serie, tutti quei colpi. Ben sette ma sei erano andati a segno mentre uno era stato solo tentato. L’autore adesso è finito in cella. Si tratta di un 29enne macedone che abita a Livorno e che è adesso indagato per la sfilza di blitz nelle abitazioni, alcuni aggravati dalla violenza sulle cose. Non ha agito da solo, naturalmente. Però i complici sono rimasti senza né un volto, né un nome. Il giovane sarebbe entrato in azione, sostengono i carabinieri della stazione die della Compagnia di Siena che hanno condotto l’inchiesta, quando Siena e i paesi vicini si svuotano.