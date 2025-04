Agi.it - Federica Brignone e Sofia Goggia. le regine dello sci Azzurro tra trionfi e infortuni

AGI -, le duesci, sono quasi coetanee, entrambe grintosissime e vincenti. Seè l'Araba Fenice delle nevi che ha subito una serie impressionante di lesioni, però,nella sua carriera non si era mai infortunata in maniera grave. La frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra riportata nella caduta in Val di Fassa è un duro colpo per 'Fede' anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina di febbraio 2026, dove la 34enne dei Carabinieri andrà a caccia dell'unico titolo che le manca, una medaglia d'oro ai Giochi. Nel 2012,era stata costretta a operarsi alla caviglia destra per l'asportazione di una cisti tendinea. Da quel momento è iniziato un periodo tormentato che aveva portato alla rinuncia ai Giochi di Sochi 2014.