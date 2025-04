Danni da maltempo A Vinci il via ai lavori di ripristino delle frane

Danni. Vinci e Capraia e Limite sono stati fra i Comuni più colpiti e gli strascichi lasciati dall’evento atmosferico sono ancora attuali. Iniziando dal territorio Vinciano, con l’amministrazione comunale che ha annunciato una serie di operazioni di ripristino resesi necessarie dopo gli smottamenti dovuti alle forti piogge. "A Vinci, a breve, saranno eseguiti lavori urgenti di messa in sicurezza delle strade del Montalbano interessate dalle frane – ha confermato il sindaco Daniele Vanni – per questo motivo abbiamo previsto l’interruzione della viabilità in alcuni tratti". Si parte da Salvino, dove i veicoli non potranno passare oggi dalle 9 alle 16, quando gli operai effettueranno un intervento di disgaggio in via Pistoiese. Lanazione.it - Danni da maltempo. A Vinci il via ai lavori di ripristino delle frane Leggi su Lanazione.it Sono ormai trascorse tre settimane dall’alluvione che a metà dello scorso mese ha duramente colpito l’Empolese, causando molteplicie Capraia e Limite sono stati fra i Comuni più colpiti e gli strascichi lasciati dall’evento atmosferico sono ancora attuali. Iniziando dal territorioano, con l’amministrazione comunale che ha annunciato una serie di operazioni diresesi necessarie dopo gli smottamenti dovuti alle forti piogge. "A, a breve, saranno eseguitiurgenti di messa in sicurezzastrade del Montalbano interessate dalle– ha confermato il sindaco Daniele Vanni – per questo motivo abbiamo previsto l’interruzione della viabilità in alcuni tratti". Si parte da Salvino, dove i veicoli non potranno passare oggi dalle 9 alle 16, quando gli operai effettueranno un intervento di disgaggio in via Pistoiese.

