Lanazione.it - Sentenza storica alla Corte Europea: un’avvocata aretina vince la causa sullo streaming per il colosso cinese

Arezzo, 4 aprile 2025 – Trentunenne, avvocata sulla cresta dell’onda, Nicoletta Polci è probabilmente la più giovane donna, ad aver discusso e vinto un caso di fronte. Unarivoluzionaria destinata a fare giurisprudenza di riferimento e creare uno spartiacque tra la licenza di contenuto audio visuale e la ritrasmissione dello stesso. "Qualche giorno fa mi è stata notificata ladel Tribunale Generale dell’Unioneche accoglie il ricorso che ho presentato e discusso di fronte allo stesso tribunale – spiega Nicoletta Polci - riguardante un caso di rilevanza internazionale sul concetto di television broadcasting”. Di cosa si tratta? In poche parole di trasmissioni audio e video. Lo studio legale internazionale Isern patentes y marcas di Barcellona, in cui lavorava fino a una settimana fa l’avvocato Polci, (che nel frattempo ha fatto carriera ed ha un ruolo più importante in un altro studio, il ClarkeModet) ha difeso una compagnia tecnologica di fama mondiale, il più grande motore di ricerca, contro un’azienda olandese Baidu Europe B.