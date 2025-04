Lanazione.it - Il Balletto di Siena nelle atmosfere romantiche di ’Don Quixote’

Leggi su Lanazione.it

La danza torna ai Rinnovati, con ‘Don, lo spettacolo deldiin scena da oggi (venerdì 4) a domenica. Uno spettacolo ricco di luci, colori eche unisce l’opera di Miguel De Cervantes alle musiche di Aloisius Ludwig Minkus, nel riallestimento coreografico di Marco Batti, direttore artistico deldi. Penultimo appuntamento per la rassegna del Sipario Rosso, che anche in questa occasione prevede tre repliche (oggi e domani alle 21, domenica alle 17). Ad accompagnare Chiara Gagliardo e Giuseppe Giacalone nei ruoli dei giovani protagonisti innamorati, il terzo primo ballerino della compagnia, Filippo Del Sal, nei panni dell’affascinante torero Espada, Matilde Campesi nel ruolo della magnetica Mercedes ed Elena Badalassi in quello della misteriosa e volubile Zingara, accompagnata dal giovane Ciro Napolitano.