Justcalcio.com - TS – la chiave Tudor per due porte

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-03 21:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport:Intanto una notizia: è molto probabile che anche domenica sera, contro la Roma, Vlahovic giocherà titolare.vuole continuare a lavorare al recupero psicologico e tecnico di Dusan e spera che possa tirare a segnare per dare una mano al rush finale del campionato.Sì, ma poi? Vlahovic non ha firmato il rinnovo. E al momento non ha intenzione di firmare. Quindi a fine stagione si porrebbe il problema della scorsa estate: trovare una squadra a cui piaccia Vlahovic. E che piaccia a. Vlahovic. Questo per evitare di tenerlo nell’ultimo di contratto (a 25 milioni lordi) per poi perderlo a parametro zero. Insomma, ci si ritroverà in una situazione come quella di Chiesa dello scorso anno.