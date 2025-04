Lanazione.it - La città, il verde pubblico e i lavori. Oltre le manutenzioni ordinarie: "Dalle segnalazioni dei residenti"

I cittadini hanno fatto. E il Comune le ha prese in carico. Si tratta disulche ha necessità di cura. E’ in corso la manutenzione ordinaria, con i tagli programmati dall’amministrazione comunale che stanno interessando prioritariamente parchi e scuole. Ma ci sono attualmente in corso anche interventi di manutenzione straordinaria sul territorio comunale di Fucecchio, realizzati – appunto – anche a seguito dellepervenute dai cittadini. Nello specifico – spiega l’amministrazione comunale – ieri mattina è stato provveduto alla potatura dei lecci presenti in largo Trieste, a cui seguirà un intervento sul camminamento della parte bassa del parco Corsini, nel quale verranno abbattute alcune acacie secche e si provvederà alla sistemazione delle piante presenti lungo il percorso.