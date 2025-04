Ilrestodelcarlino.it - Le reazioni all’arrivo dei dazi: “I clienti hanno bloccato gli ordini”

Cesena, 4 aprile 2025 – “Ci siamo macerati sul dubbio di che morte dovevamo morire sui, ma dopo i giorni dell’incertezza più totale, pare che si delinei uno scenario meno sfavorevole di quello che si pensasse”. Lo rimarca Claudio Casadei, fondatore e socio titolare insieme al fratello Giovanni Casadei e alla moglie Carla Rabuiti di C&C, azienda metalmeccanica nel settore del packaging con sede in via Calcinaro 2071 a Cesena, vicino alla Technogym, che produce macchine avvolgibancale di fine linea. Capacità produttiva di 2800 macchine all’anno, 65 collaboratori,prevalentemente internazionali con mercati maggiori negli Stati Uniti, appunto, Australia e tutta l’Europa. Gli Stati Uniti sono dunque uno dei mercati di maggiore export per C&C? “Quello principale, l’export negli Stati Uniti, in Australia e in Germania rappresenta il 70% del nostro fatturato.