Noi ragazzi e l'opera lirica. Uno spettacolo per tutte le età

, uno degli spettacoli più completi e affascinanti, unisce musica, teatro, poesia e danza per raccontare storie emozionanti. Nasce in Italia alla fine del XVI secolo e si diffonde in tutta Europa con grandi protagonisti come Monteverdi, Rossini, Bellini, Verdi e Puccini. Le loro opere continuano a essere rappresentate nei teatri più importanti del mondo. Nel 2024 si sono celebrati i 100 anni dalla morte di Puccini, autore di opere famosissime come la Bohème, Tosca e Madama Butterfly. In questa occasione noi, che inizialmente vedevamocome un’arte lontana e difficile, esplorandola abbiamo scoperto che è molto più di un semplice genere musicale.ci fa sentire le emozioni dei personaggi come se fossero le nostre. La sua bellezza non sta solo nel canto perfetto, ma nella collaborazione armoniosa di cantanti e musicisti.