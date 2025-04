Impeachment confermato | destituito il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol

confermato l'Impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, destituendolo dal suo incarico. "Con la presente pronunciamo la seguente sentenza, con l'accordo unanime di tutti i giudici: destituiamo il convenuto presidente Yoon", ha affermato oggi il giudice capo facente funzione Moon Hyung-bae. La Corte costituzionale della Corea del Sud ha affermato che la dichiarazione di legge marziale fatta dal presidente "ha violato" la Costituzione del Paese asiatico. Yoon "non si è limitato a dichiarare la legge marziale, ma ha continuato a commettere atti che hanno violato la Costituzione e la legge, tra cui la mobilitazione delle forze militari e di polizia per ostacolare l'esercizio dell'autorità dell'Assemblea nazionale", ha aggiunto il tribunale. Quotidiano.net - Impeachment confermato: destituito il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol Leggi su Quotidiano.net La Corte costituzionale sudcoreana hal'delSuk-, destituendolo dal suo incarico. "Con la presente pronunciamo la seguente sentenza, con l'accordo unanime di tutti i giudici: destituiamo il convenuto", ha affermato oggi il giudice capo facente funzione Moon Hyung-bae. La Corte costituzionale della Corea del Sud ha affermato che la dichiarazione di legge marziale fatta dal"ha violato" la Costituzione del Paese asiatico."non si è limitato a dichiarare la legge marziale, ma ha continuato a commettere atti che hanno violato la Costituzione e la legge, tra cui la mobilitazione delle forze militari e di polizia per ostacolare l'esercizio dell'autorità dell'Assemblea nazionale", ha aggiunto il tribunale.

Corea del Sud, Corte costituzionale destituisce presidente Yoon. Corea del Sud, Corte costituzionale destituisce presidente Yoon. Destituzione di Yoon sotto esame, potrebbero volerci mesi. Corea del Sud: passa la mozione per l'impeachment di Yoon Suk-yeol. A Seul tre presidenti in due settimane, è caduto anche Han. Corea del Sud, arrestato l'ex presidente Yoon: "Un'illegalità, ma rispetto per evitare incidenti". Ne parlano su altre fonti

Corea del Sud, Corte costituzionale destituisce presidente Yoon - La Corte costituzionale sudcoreana ha confermato l'impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, destituendolo dal suo incarico. (ANSA) ... (ansa.it)

Corea del Sud, annullato l’impeachment del presidente ad interim - Non c’è ancora una data certa per la sentenza su Yoon Suk Yeol, il leader sotto processo per il fallito colpo di Stato di dicembre ... (ilsole24ore.com)

Corea del Sud, l’Alta Corte respinge l'impeachment del premier Han: ora è anche presidente - Non solo è stato rigettato lo stato d’accusa del Parlamento di Seul per Han Duck-soo, ma la Corte Costituzionale lo ha reintegrato a capo di Stato ... (msn.com)