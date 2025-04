Ilgiorno.it - Da Lisa ad Angiolina Jolie, cos’è il deepfake dei vip che genera truffe milionarie: “Centinaia di casi”

MILANO –, una bella ragazza dai tratti asiatici, sui social sfoggia accessori griffati, attività per tenersi in forma, viaggi e soggiorni in hotel di lusso. Una persona che, nella realtà, non esiste. È stata creata attraverso l’intelligenza artificiale per agganciare persone sulla rete e spingerle, chat dopo chat, a investire i risparmi in Bitcoin su una piattaforma. Una falsa Angelina, invece, ha spillato oltre 100mila euro a un ultroaottantenne, fino a quando le figlie si sono accorte degli ammanchi. Sistemi creati da truffatori senza scrupoli, che sfruttano sogni, aspirazioni e desideri vecchi come l’uomo: arricchirsi, conoscere personaggi famosi, trovare l’anima gemella, vincere la solitudine, avere successo nella vita, aiutare persone che hanno bisogno. E usano come arma sistemi sempre più raffinati.