Chi era Alessandro Preziuso morto nello schianto a Zogno | il lavoro nella ristorazione e la vita a Costa Serina

Zogno – L’impatto è stato violento e non ha lasciato via di scampo al motociclista Alessandro Preziuso, 34 anni, di Milano, dove vive la sua famiglia, un lavoro nel campo della ristorazione. Da qualche tempo si era trasferito alla frazione Ascensione di Costa Serina, dove i suoi hanno una seconda casa. Era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando ha perso la vita dopo essere finito contro un tir. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 12.30 nella frazione Ambria di Zogno, in via Piave, davanti all’azienda di acque minerali Bracca, all’imbocco della provinciale 27 che conduce verso la Val Serina. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il mezzo pesante, arrivato nell’ora della pausa pranzo degli operai, aveva parcheggiato nella corsia apposita, a destra della carreggiata. E, dopo aver registrato il suo arrivo in ditta, è risalito sul mezzo per entrare nell’azienda. Ilgiorno.it - Chi era Alessandro Preziuso, morto nello schianto a Zogno: il lavoro nella ristorazione e la vita a Costa Serina Leggi su Ilgiorno.it – L’impatto è stato violento e non ha lasciato via di scampo al motociclista, 34 anni, di Milano, dove vive la sua famiglia, unnel campo della. Da qualche tempo si era trasferito alla frazione Ascensione di, dove i suoi hanno una seconda casa. Era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando ha perso ladopo essere finito contro un tir. Loè avvenuto poco dopo le 12.30frazione Ambria di, in via Piave, davanti all’azienda di acque minerali Bracca, all’imbocco della provinciale 27 che conduce verso la Val. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il mezzo pesante, arrivato nell’ora della pausa pranzo degli operai, aveva parcheggiatocorsia apposita, a destra della carreggiata. E, dopo aver registrato il suo arrivo in ditta, è risalito sul mezzo per entrare nell’azienda.

