A rischio 300 milioni di export. “I dazi ultima goccia sulla crisi, mantenere dialogo con gli Usa”.

Pisa, 4 aprile 2025 – I nuoviannunciati dal presidente statunitense Donald Trump, che prevedono un incremento tariffario del 20% su tutti i settori dell’import europeo – con un’ulteriore imposizione del 25% su auto, acciaio e alluminio – colpiranno duramente anche l’economia pisana, già in rallentamento verso gli Stati Uniti. Nel 2024, infatti, l’dalla provincia verso il mercato americano ha registrato una flessione del 6,7%. “Queste tariffe, purtroppo, colpiscono tutti – ha spiegato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest –, pensiamo al settore automotive: la Piaggio, ad esempio, ha un’esportazione importante verso gli Stati Uniti”. Presidente Tamburini, come valuta l’impatto che avranno questisull’economia di Pisa e della sua provincia? “Sarà significativo per molte imprese, comprese quelle del settore vinicolo, che nel 2024 avevano ottenuto ottimi risultati.