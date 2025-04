Progetto Liberi dai rifiuti coinvolge 110 alunni a Castiglion Fiorentino

Tappa in Valdichiana per il Progetto "Liberi dai rifiuti". L'appuntamento ieri mattina a Castiglion Fiorentino dove, al Parco Presentini, 110 alunni della scuola secondaria di primo grado Alighieri, accompagnati dai docenti, hanno svolto un'attività di raccolta di rifiuti abbandonati in alcune aree del parco, a cui è seguita un'analisi dei materiali raccolti e una riflessione sull'impatto dei sull'ambiente. All'appuntamento hanno partecipato anche l'assessore all'ambiente Francesca Sebastiani, Andrea Bonci, presidente della sezione soci Coop Valdichiana Aretina, e i referenti di Legambiente. Liberi dai rifiuti è il Progetto di educazione ambientale promosso nell'ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali.

