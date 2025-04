Il lungo compleanno del Carlino | eventi iniziative e progetti Il nostro viaggio nei territori

compleanno celebrato la scorsa settimana a Palazzo Re Enzo, a Bologna, con al nostro fianco i vertici nazionali e locali delle istituzioni e i volti più importanti dell’imprenditoria, il Resto del Carlino è pronto a proseguire i ’festeggiamenti’ anche nelle prossime settimane facendo tappa nelle principali città del territorio dove organizzeremo eventi e iniziative per essere sempre più vicini ai nostri lettori. Sarà l’occasione per rafforzare un legame speciale che, da sempre, fa del nostro quotidiano e, più recentemente, anche del suo portale web, un punto di riferimento libero e affidabile. Un quotidiano che fa del suo radicamento nelle comunità il suo punto di forza come ha ribadito l’editore, presidente e ad di Monrif, Andrea Riffeser Monti, alla serata di gala che si è tenuta a Palazzo Re Enzo. Ilrestodelcarlino.it - Il lungo compleanno del Carlino: eventi, iniziative e progetti. Il nostro viaggio nei territori Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 4 aprile 2025 – Da 140 anni al fianco dei nostri lettori. Dopo lo specialecelebrato la scorsa settimana a Palazzo Re Enzo, a Bologna, con alfianco i vertici nazionali e locali delle istituzioni e i volti più importanti dell’imprenditoria, il Resto delè pronto a proseguire i ’festeggiamenti’ anche nelle prossime settimane facendo tappa nelle principali città delo dove organizzeremoper essere sempre più vicini ai nostri lettori. Sarà l’occasione per rafforzare un legame speciale che, da sempre, fa delquotidiano e, più recentemente, anche del suo portale web, un punto di riferimento libero e affidabile. Un quotidiano che fa del suo radicamento nelle comunità il suo punto di forza come ha ribadito l’editore, presidente e ad di Monrif, Andrea Riffeser Monti, alla serata di gala che si è tenuta a Palazzo Re Enzo.

Il lungo compleanno del Carlino: eventi, iniziative e progetti. Il nostro viaggio nei territori. Un cammino lungo 140 anni. ??????Festa con eventi e un sito dedicato. Un cammino lungo 140 anni. Festa con eventi e un sito dedicato. , un cammino lungo 140 anni: l’evento a Palazzo Re Enzo. Bologna, 600 persone al grande evento per i 140 anni del Carlino. Ecco il video della nostra storia. Resto del Carlino, cammino lungo 140 anni: un magazine speciale racconta la nostra storia. Ne parlano su altre fonti

Un cammino lungo 140 anni. Festa con eventi e un sito dedicato - La storia del Carlino e del rapporto speciale coi lettori raccontata tra carta e web, con tanti contributi social. In programma anche tour nelle città dell’Emilia-Romagna e delle Marche, visite in red ... (msn.com)

Bologna, 600 persone al grande evento per i 140 anni del Carlino. Ecco il video della nostra storia - Tante emozioni per le celebrazioni a Palazzo Re Enzo nel cuore della città per il super compleanno del nostro giornale tra ospiti musicali, imprenditori e testimonial d’eccezione. Il filmato che racco ... (msn.com)

Il Resto del Carlino festeggia i 140 anni: eventi e iniziative per lo storico traguardo - Il Resto del Carlino festeggia 140 anni di storia con un ricco calendario di iniziative dedicate ai lettori, alle istituzioni e al mondo dell'informazione. Il momento clou delle celebrazioni sarà il 2 ... (informazione.it)