Fuori dalla stazione Via la sede del Fiora Ci sarà una maxi aiuola e il cartello ’Benvenuti’

stazione ferroviaria di Grosseto sarà sistemata. NOn è più un’ipotesi. Acquedotto del Fiora, proprietario del lotto di piazza Marconi, ha trovato un accordo con l’amministrazione comunale di Grosseto per sistemare quella che ad oggi è una grande area verde - proprio all’ingresso della stazione ferroviaria e al capolinea dei bus - da anni transennata con l’annuncio dell’apertura di un cantiere mai avviato. Inizialmente, infatti, Acquedotto del Fiora aveva deciso di realizzare in quell’area la propria nuova sede. Poi l’arrivo della pandemia, e la funzionalità dello smart working, sommata alla scelta aziendale di ridisegnare le sue politiche di crescita e sostenibilità, ritenendo non più prioritaria la realizzazione di una nuova sede, viste anche le diverse location già presenti a Grosseto e considerata la fine della concessione al 2031, ha fatto naufragare le intenzioni. Lanazione.it - Fuori dalla stazione. Via la sede del Fiora. Ci sarà una maxi aiuola e il cartello ’Benvenuti’ Leggi su Lanazione.it GROSSETO Un giardino come biglietto da visita per accogliere viaggiatori e turisti. Dopo anni di erbacce e transenne, finalmente l’area antistante laferroviaria di Grossetosistemata. NOn è più un’ipotesi. Acquedotto del, proprietario del lotto di piazza Marconi, ha trovato un accordo con l’amministrazione comunale di Grosseto per sistemare quella che ad oggi è una grande area verde - proprio all’ingresso dellaferroviaria e al capolinea dei bus - da anni transennata con l’annuncio dell’apertura di un cantiere mai avviato. Inizialmente, infatti, Acquedotto delaveva deciso di realizzare in quell’area la propria nuova. Poi l’arrivo della pandemia, e la funzionalità dello smart working, sommata alla scelta aziendale di ridisegnare le sue politiche di crescita e sostenibilità, ritenendo non più prioritaria la realizzazione di una nuova, viste anche le diverse location già presenti a Grosseto e considerata la fine della concessione al 2031, ha fatto naufragare le intenzioni.

